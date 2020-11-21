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Британія і Канада досягли домовленості щодо майбутньої торгівлі після Brexit

Субота, 21 листопада 2020, 20:52

Велика Британія і Канада в суботу досягли принципової домовленості про збереження тяглості у торгових відносинах, щоб зберегти потік товарів і послуг на суму 27 мільярдів доларів між двома країнами після Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Велика Британія веде переговори про кілька двосторонніх торговельних угод, які набудуть чинності після виходу з перехідної угоди з Європейським союзом в кінці цього року, причому багато з них наслідують ті, які ЄС вже погодив.

Міністерство міжнародної торгівлі Британії заявило ,що "принципова угода" про пролонгацію торговельної угоди між ЄС та Канадою проклала шлях до початку переговорів у 2021 році щодо спеціально розробленої угоди, яка могла б охопити більше областей, таких як цифрова торгівля, навколишнє середовище та розширення економічних прав і можливостей жінок.

"Сьогоднішня угода лежить в основі торгівлі на суму 20 мільярдів фунтів стерлінгів і фіксує визначеність для тисяч робочих місць", - йдеться в заяві міністра торгівлі Ліз Трас.

"Ми з нетерпінням чекаємо укладення нової, більш амбітної угоди в наступному році з метою створення нових можливостей для бізнесу і поліпшення життя людей по всій країні" – заявила вона

Уряд Британії заявляє, що менш ніж за два роки він узгодив торгові угоди з 53 країнами.

Угода про безперервність торгівлі Британією і Канадою ще має пройти юридичну перевірку до її офіційного підписання.

Теми: Велика БританіяКанадаторгівля
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