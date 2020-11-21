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Британия и Канада достигли договоренности по будущей торговле после Brexit

Суббота, 21 ноября 2020, 21:52

Великобритания и Канада в субботу достигли принципиальной договоренности о сохранении преемственности в торговых отношениях, чтобы сохранить поток товаров и услуг на сумму 27 миллиардов долларов между двумя странами после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Великобритания ведет переговоры о двусторонних торговых соглашений, которые вступят в силу после выхода из переходного соглашения с Европейским союзом в конце этого года, причем многие из них подражают те, которые ЕС уже согласовал.

Министерство международной торговли Британии заявило ,что "принципиальное соглашение" о пролонгации торгового соглашения между ЕС и Канадой проложила путь к началу переговоров в 2021 году по специально разработанной сделки, которая могла бы охватить больше областей, таких как цифровая торговля, окружающая среда и расширения экономических прав и возможностей женщин.

"Сегодняшняя сделка лежит в основе торговли на сумму 20 миллиардов фунтов стерлингов и фиксирует определенность для тысяч рабочих мест", - говорится в заявлении министра торговли Лиз Трасс.

"Мы с нетерпением ждем заключения нового, более амбициозного соглашения в следующем году с целью создания новых возможностей для бизнеса и улучшения жизни людей по всей стране" – заявила она

Правительство Британии заявляет, что менее чем за два года оно согласовало торговые соглашения с 53 странами.

Соглашение о непрерывности торговли Британией и Канадой еще должно пройти юридическую проверку до ее официального подписания.

Темы: ВеликобританияКанадаторговля


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