Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия и Канада достигли договоренности по будущей торговле после Brexit

Суббота, 21 ноября 2020, 20:52

Великобритания и Канада в субботу достигли принципиальной договоренности о сохранении преемственности в торговых отношениях, чтобы сохранить поток товаров и услуг на сумму 27 миллиардов долларов между двумя странами после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Великобритания ведет переговоры о двусторонних торговых соглашений, которые вступят в силу после выхода из переходного соглашения с Европейским союзом в конце этого года, причем многие из них подражают те, которые ЕС уже согласовал.

Министерство международной торговли Британии заявило ,что "принципиальное соглашение" о пролонгации торгового соглашения между ЕС и Канадой проложила путь к началу переговоров в 2021 году по специально разработанной сделки, которая могла бы охватить больше областей, таких как цифровая торговля, окружающая среда и расширения экономических прав и возможностей женщин.

"Сегодняшняя сделка лежит в основе торговли на сумму 20 миллиардов фунтов стерлингов и фиксирует определенность для тысяч рабочих мест", - говорится в заявлении министра торговли Лиз Трасс.

"Мы с нетерпением ждем заключения нового, более амбициозного соглашения в следующем году с целью создания новых возможностей для бизнеса и улучшения жизни людей по всей стране" – заявила она

Правительство Британии заявляет, что менее чем за два года оно согласовало торговые соглашения с 53 странами.

Соглашение о непрерывности торговли Британией и Канадой еще должно пройти юридическую проверку до ее официального подписания.

Темы: ВеликобританияКанадаторговля
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Великобритания
На юге Украины наступательные действия замедляет отрастание подлеска – Британская разведка
РФ формирует новые подразделения, но этого недостаточно без усиления мобилизации - разведка Британии
Британский регулятор просит общественность высказаться относительно сделки между Microsoft и Activision Blizzard
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: