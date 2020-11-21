Коронавірус: Сербія посилює карантин

Уряд Сербії вирішив з 24 листопада запровадити нові карантинні обмеження на тлі пандемії коронавірусу.

Джерело: повідомлення на сайті уряду Сербії

Деталі: З вівторка (24 листопада) серби будуть зобов'язані носити маски не лише у приміщеннях, а і на відкритому повітрі у випадках, коли контакти з іншими людьми неминучі.

Крім того, забороняються зібрання групами понад п'ять осіб. При цьому уряд Сербії зробив виключення для робочих організацій, шкіл, магазинів, торгових центрів, на яких окремо поширюється встановлений ліміт кількості осіб, які постійно присутні на певній площі (у розрахунку від 4 квадратних метрів на людину) .

Крім того, обмежується наповнюваність громадського транспорту. Всі заклади харчування, клуби й торговельні центри зачинятимуться о 18:00.

У країні вводиться суворий контроль за дотриманням заходів захисту, ізоляції та карантину. Всіх громадян за можливості просять працювати віддалено.

Дослівно: "Заходи обмежені 10-денним періодом і будуть переглянуті відповідно до подальшої епідеміологічної ситуації".

Нагадаємо: Парламент Сербії в середині листопада ухвалив поправки в закон про захист населення від інфекційних хвороб, зробивши, зокрема, вакцинацію від коронавірусу обов’язковою.