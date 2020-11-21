Коронавирус: Сербия ужесточает карантин

Правительство Сербии решило с 24 ноября ввести новые карантинные ограничения на фоне пандемии коронавируса.

Источник: сообщение на сайте правительства Сербии

Детали: Со вторника (24 ноября) сербы будут обязаны носить маски не только в помещениях, а и на открытом воздухе в случаях, когда контакты с другими людьми неизбежны.

Кроме того, запрещаются собрания группами более пяти человек. При этом правительство Сербии сделало исключение для рабочих организаций, школ, магазинов, торговых центров, на которые отдельно распространяется установленный лимит количества лиц, постоянно присутствующих на определенной площади (в расчете от 4 квадратных метров на человека).

Кроме того, ограничивается наполняемость общественного транспорта. Все учреждения питания, клубы и торговые центры будут закрываться в 18:00.

В стране вводится жесткий контроль за соблюдением мер защиты, изоляции и карантина. Всех граждан по возможности просят работать удаленно.

Дословно: "Меры ограничены 10-дневным периодом и будут пересмотрены в соответствии с дальнейшей эпидемиологической ситуацией".

Напомним: Парламент Сербии в середине ноября принял поправки в закон о защите населения от инфекционных болезней, сделав, в частности, вакцинацию от коронавируса обязательной.