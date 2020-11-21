Євросоюз засудив США через відновлення страт засуджених

Європейський союз висловив глибоку стурбованість через страти в США, що відбулися 19 листопада, вперше в період переходу влади після президентських виборів.

Джерело: повідомлення Європейської зовнішньополітичної служби

Пряма мова офіційного представника служби: "Після прийнятого в липні рішення адміністрацією США відновити після майже двадцятирічної перерви смертну кару на федеральному рівні 8 ув'язнених, засуджених до смерті, були страчені. І ще 6 повинні бути страчені в грудні та січні".

Деталі: ЄС нагадав про своє рішуче і недвозначне несприйняття смертної кари будь-коли і за будь-яких обставин і настійно закликав адміністрацію США скасувати своє рішення, а також призупинити всі страти на федеральному рівні.

У заяві говориться, що велика кількість страт на федеральному рівні йде врозріз з різким скороченням застосування смертної кари в окремих штатах США і з глобальними тенденціями.