Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Євросоюз засудив США через відновлення страт засуджених

Субота, 21 листопада 2020, 23:10

Європейський союз висловив глибоку стурбованість через страти в США, що відбулися 19 листопада, вперше в період переходу влади після президентських виборів.

Джерело: повідомлення Європейської зовнішньополітичної служби

Пряма мова офіційного представника служби: "Після прийнятого в липні рішення адміністрацією США відновити після майже двадцятирічної перерви смертну кару на федеральному рівні 8 ув'язнених, засуджених до смерті, були страчені. І ще 6 повинні бути страчені в грудні та січні".

Деталі: ЄС нагадав про своє рішуче і недвозначне несприйняття смертної кари будь-коли і за будь-яких обставин і настійно закликав адміністрацію США скасувати своє рішення, а також призупинити всі страти на федеральному рівні.

У заяві говориться, що велика кількість страт на федеральному рівні йде врозріз з різким скороченням застосування смертної кари в окремих штатах США і з глобальними тенденціями.

Українська правда
Теми: СШАЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У музеї Революції Гідності пояснили, куди пішли виділені на Меморіал кошти

фотоУ Києві відбулася хода Алеєю Героїв Небесної сотні

відеоДо Зеленського приїхав автопробіг із вимогами: від кризи з КС до коронавірусу

Дати введення жорсткого карантину немає, це план Б – Шмигаль

В Україні вільні майже 12 тисяч ліжок, забезпечених киснем – Степанов

У госпіталі біля Львова кажуть, що вибуху не було, ніхто не постраждав

Усі новини...
США
Американська дипломатка: Проросійські сили та олігархи блокують євроінтеграціїю України
Кулеба висунув Маркарову на посаду посла в США
Байден оголосить ключових посадовців своєї адміністрації наступного тижня – ЗМІ
Останні новини
23:10
Євросоюз засудив США через відновлення страт засуджених
22:46
Коронавірус: Сербія посилює карантин
22:14
У музеї Революції Гідності пояснили, куди пішли виділені на Меморіал кошти
21:52
Британія і Канада досягли домовленості щодо майбутньої торгівлі після Brexit
21:36
ЄС закликає вкласти $4,5 млрд у глобальний проєкт боротьби з коронавірусом
20:57
відеоРакета SpaceX стартувала на орбіту із супутником для вивчення океану
20:25
Китай пропонує присвоювати людям QR-коди з даними про Covid-19
19:47
фотоУ Києві відбулася хода Алеєю Героїв Небесної сотні
19:14
У Ердогана заявили, що Туреччина все ще налаштована стати членом ЄС
19:00
"Шахтар" у меншості втрачає очки в матчі з "Олександрією"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!