Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Евросоюз осудил США за возобновление смертных казней

Суббота, 21 ноября 2020, 22:10
Евросоюз осудил США за возобновление смертных казней

Европейский союз выразил глубокую озабоченность по поводу смертных казней в США, состоявшихся 19 ноября, впервые в период перехода власти после президентских выборов.

Источник: сообщение Европейской внешнеполитической службы

Прямая речь официального представителя Службы: "После принятого в июле решения администрацией США возобновить после почти двадцатилетнего перерыва смертную казнь на федеральном уровне 8 заключенных, приговоренных к смерти, были казнены. И еще 6 должны быть казнены в декабре и январе".

Детали: ЕС напомнил о своем решительном и недвусмысленном неприятии смертной казни когда-либо и при любых обстоятельствах и настоятельно призвал администрацию США отменить свое решение,  а также приостановить все казни на федеральном уровне.

В заявлении говорится, что большое число казней на федеральном уровне идет вразрез с резким сокращением применения смертной казни в отдельных штатах США и с глобальными тенденциями.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
США
В Пентагоне прокомментировали возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов
США объявят о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами – СМИ
Экс-директор ЦРУ призвал усилить давление на Россию: Путин в очень-очень сложной ситуации
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: