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Евросоюз осудил США за возобновление смертных казней

Суббота, 21 ноября 2020, 23:10

Европейский союз выразил глубокую озабоченность по поводу смертных казней в США, состоявшихся 19 ноября, впервые в период перехода власти после президентских выборов.

Источник: сообщение Европейской внешнеполитической службы

Прямая речь официального представителя Службы: "После принятого в июле решения администрацией США возобновить после почти двадцатилетнего перерыва смертную казнь на федеральном уровне 8 заключенных, приговоренных к смерти, были казнены. И еще 6 должны быть казнены в декабре и январе".

Детали: ЕС напомнил о своем решительном и недвусмысленном неприятии смертной казни когда-либо и при любых обстоятельствах и настоятельно призвал администрацию США отменить свое решение,  а также приостановить все казни на федеральном уровне.

В заявлении говорится, что большое число казней на федеральном уровне идет вразрез с резким сокращением применения смертной казни в отдельных штатах США и с глобальными тенденциями.

Украинская правда
Темы: СШАЕС


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