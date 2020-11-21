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Білорус 7 годин простояв на колінах біля посольства Білорусі в Києві

Субота, 21 листопада 2020, 23:34
Антон Лукашук

Антон Лукашук, який виїхав з Білорусі кілька днів тому, 21 листопада в знак солідарності з репресованими співвітчизниками 7 годин простояв на колінах і в кайданках перед білоруським посольством у Києві.

Джерело: Радыё Свабода

Деталі: Активіст заявив, що ціль його акції – привернути увагу президента України Володимира Зеленського до беззаконня, яке панує в Білорусі, і попросити його спростити перебування білоруських громадян в Україні.

Тепер білоруси можуть перебувати в Україні 90 днів протягом шести місяців без реєстрації з можливим продовженням терміну перебування за наявності підстав.

Антон Лукашук розповів, що займався комп’ютерною графікою в Білорусі і був змушений виїхати під загрозою можливого кримінального переслідування, оскільки його персональні дані були оприлюднені - він співпрацював з одним із заборонених телеграм-каналів у Білорусі.

Зараз він звернувся до польського консульства в Україні щодо отримання гуманітарної візи.

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Допис, поширений Anton Buchara (@buchara.prod)

Антон також хотів телефоном поговорити про порушення прав людини в Білорусі із Зеленським. Але така розмова не відбулася.

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Допис, поширений Anton Buchara (@buchara.prod)

Теми: БілорусьУкраїна


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