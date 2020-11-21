Білорус 7 годин простояв на колінах біля посольства Білорусі в Києві
Антон Лукашук, який виїхав з Білорусі кілька днів тому, 21 листопада в знак солідарності з репресованими співвітчизниками 7 годин простояв на колінах і в кайданках перед білоруським посольством у Києві.
Джерело: Радыё Свабода
Деталі: Активіст заявив, що ціль його акції – привернути увагу президента України Володимира Зеленського до беззаконня, яке панує в Білорусі, і попросити його спростити перебування білоруських громадян в Україні.
Тепер білоруси можуть перебувати в Україні 90 днів протягом шести місяців без реєстрації з можливим продовженням терміну перебування за наявності підстав.
Антон Лукашук розповів, що займався комп’ютерною графікою в Білорусі і був змушений виїхати під загрозою можливого кримінального переслідування, оскільки його персональні дані були оприлюднені - він співпрацював з одним із заборонених телеграм-каналів у Білорусі.
Зараз він звернувся до польського консульства в Україні щодо отримання гуманітарної візи.
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Антон також хотів телефоном поговорити про порушення прав людини в Білорусі із Зеленським. Але така розмова не відбулася.
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