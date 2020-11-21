Белорус 7 часов простоял на коленях у посольства Беларуси в Киеве

Антон Лукашук, который уехал из Беларуси несколько дней назад, 21 ноября в знак солидарности с репрессированными соотечественниками 7 часов простоял на коленях и в наручниках перед белорусским посольством в Киеве.

Источник: Радыё Свабода

Детали: Активист заявил, что цель его акции – привлечь внимание президента Украины Владимира Зеленского к беззаконию, которое царит в Беларуси, и попросить его упростить пребывание белорусских граждан в Украине.

Теперь белорусы могут находиться в Украине 90 дней в течение шести месяцев без регистрации с возможным продлением срока пребывания при наличии оснований.

Антон Лукашук рассказал, что занимался компьютерной графикой в ​​Беларуси и был вынужден уехать под угрозой возможного уголовного преследования, поскольку его персональные данные были обнародованы - он сотрудничал с одним из запрещенных Телеграм-каналов в Беларуси.

Сейчас он обратился в польское консульство в Украине за получением гуманитарной визы.

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Антон хотел телефону поговорить о нарушении прав человека в Беларуси с Зеленским. Но такой разговор не состоялся.