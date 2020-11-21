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ЄС планує дозволити польоти Boeing 737 MAX на початку 2021 року

Субота, 21 листопада 2020, 23:33
ЄС планує дозволити польоти Boeing 737 MAX на початку 2021 року

Європейське агентство з авіаційної безпеки планує дозволити польоти літаків Boeing 737 MAX, які були припинені після двох авіакатастроф, вже на початку 2021 року.

Джерело: виконавчий директор Європейського агентства з авіаційної безпеки Патрік Кай, передає Reuters

Пряма мова: "Мабуть, у нашому випадку ми приймемо рішення, що дозволяють повернути літак в експлуатацію, десь у січні (2021 року — ред)".

Що передувало: Напередодні у Федеральному авіаційному управлінні США дозволили польоти лайнерів Boeing 737 MAX.

Довідка: Літаки цієї серії були заборонені після катастрофи лайнера Lion Air в Індонезії 29 жовтня 2018 року і борту Ethiopian Airlines 10 березні 2019 року в Ефіопії. В обох випадках слідство вважає причиною аварії збій в роботі системи MCAS, що відповідає за кут нахилу носа лайнера.

"Українська правда" у Threads

Теми: авіа
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