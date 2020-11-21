ЕС планирует разрешить полеты Boeing 737 MAX в начале 2021 года

Европейское агентство по авиационной безопасности планирует разрешить полеты самолетов Boeing 737 MAX уже в начале 2021 года.

Источник: исполнительный директор Европейского агентства по авиационной безопасности Патрик Кай, передает Reuters

Прямая речь: "Видимо, в нашем случае мы примем решения, позволяющие вернуть самолет в эксплуатацию, где в январе (2021 года — ред)".

Что предшествовало: Накануне в Федеральном авиационном управлении США разрешили полеты лайнеров Boeing 737 MAX.

Справка: Самолеты этой серии были запрещены после катастрофы лайнера Lion Air в Индонезии 29 октября 2018 и борта Ethiopian Airlines 10 марте 2019 году в Эфиопии. В обоих случаях следствие считает причиной аварии сбой в работе системы MCAS, отвечающий за угол наклона носа лайнера.