21 листопада в країнах Європи за добу COVID-19 діагностували у понад 200 тисяч осіб.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: 21 листопада в світі за добу виявили 571 010 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 222 980 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні за минулу добу діагностували рекордні 14 580 заражень.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Франція, Великобританія і Україна, яка займає 6-е місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 10-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу із загального числа виявлених заражень є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 8-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 17-му місці.

СТАТИСТИКА ЗА 21 ЛИСТОПАДА

Станом на момент публікації, в світі зафіксовано 58 мільйонів випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 40 мільйонів пацієнтів. Вже померло 1 385 745 пацієнтів з COVID-19.

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