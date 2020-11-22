Украина 6-я в Европе по скорости распространения COVID

21 ноября в странах Европы за сутки COVID-19 диагностировали у более 200 тысяч человек.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: 21 ноября в мире за сутки обнаружили 571 010 случаев заражения коронавируса, в частности, 222 980 новых больных зафиксировано в странах Европы. В Украине за минувшие сутки диагностировали рекордные 14 580 заражений.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Франция, Великобритания и Украина, которая занимает шестое место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 10-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Франция, Испания, Великобритания, Украина занимает 8-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 17-м месте.

СТАТИСТИКА ЗА 21 НОЯБРЯ

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 58 миллионов случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 40 миллионов пациентов. Уже умерло 1 364 317 пациентов с COVID-19.

Читайте також: "Червона зона". Репортаж з інфекційної лікарні в Чернівцях

Знати більше: Інтерв'ю з головною санлікаркою Буковини