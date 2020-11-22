Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина 6-я в Европе по скорости распространения COVID

Воскресенье, 22 ноября 2020, 02:57

21 ноября в странах Европы за сутки COVID-19 диагностировали у более 200 тысяч человек.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: 21 ноября в мире за сутки обнаружили 571 010 случаев заражения коронавируса, в частности, 222 980 новых больных зафиксировано в странах Европы. В Украине за минувшие сутки диагностировали рекордные 14 580 заражений.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Франция, Великобритания и Украина, которая занимает шестое место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 10-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Франция, Испания, Великобритания, Украина занимает 8-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 17-м месте.

 
СТАТИСТИКА ЗА 21 НОЯБРЯ

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 58 миллионов случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 40 миллионов пациентов. Уже умерло 1 364 317 пациентов с COVID-19.

Читайте також: "Червона зона". Репортаж з інфекційної лікарні в Чернівцях

Знати більше: Інтерв'ю з головною санлікаркою Буковини

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоБелорус 7 часов простоял на коленях у посольства Беларуси в Киеве

В музее Революции Достоинства объяснили, куда ушли выделенные на Мемориал средства

Китай предлагает присваивать людям QR-коды с данными про Covid-19

фотоВ Киеве состоялось шествие по Аллее Героев Небесной сотни

К Зеленскому приехал автопробег с требованиями: от кризиса в КС до коронавируса

Даты введения жесткого карантина нет, это план Б – Шмыгаль

Все новости...
коронавирус
Коронавирус: Сербия ужесточает карантин
ЕС призывает вложить $4,5 млрд в глобальный проект борьбы с коронавирусом
Китай предлагает присваивать людям QR-коды с данными про Covid-19
Последние новости
04:00
Суд отклонил иск штаба Трампа о пересчете голосов в Пенсильвании
02:57
Украина 6-я в Европе по скорости распространения COVID
01:18
SpaceX в седьмой раз использует одну и ту же ракету для доставки грузов на орбиту
00:33
ЕС планирует разрешить полеты Boeing 737 MAX в начале 2021 года
23:58
Зеленский уволил главу Черниговской РГА, которого поймали на взятке
23:34
видеоБелорус 7 часов простоял на коленях у посольства Беларуси в Киеве
23:10
Евросоюз осудил США за возобновление смертных казней
22:46
Коронавирус: Сербия ужесточает карантин
22:14
В музее Революции Достоинства объяснили, куда ушли выделенные на Мемориал средства
21:52
Британия и Канада достигли договоренности по будущей торговле после Brexit
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!