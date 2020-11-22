У Росії зберуть відбитки пальців у всіх росіян

МВС Росії повідомило, що протягом трьох років створять централізований банк "біометричних даних росіян і іноземців".

Джерело: Прес-центр МВС РФ у відповідь на запит державної агенції ТАРС

Дослівно: "Протягом зазначеного часу передбачається розробка програмного забезпечення, необхідного для формування, ведення та використання централізованого банку даних біометричних параметрів громадян РФ, іноземних громадян та осіб без громадянства".

Деталі: У перспективі система повинна об'єднати ресурси дактилоскопічної і фоноскопічної інформації, лабораторій ДНК-аналізу, комплексів біометричної ідентифікації особистості і фіксації пересування транспортних засобів, а також систем перевірки по оперативно-довідкових, розшукових та криміналістичним обліками.

Глава МВС Володимир Колокольцев додав, що "за рахунок створення єдиного банку даних підвищиться рівень інформаційно-аналітичного забезпечення поліції та інших зацікавлених федеральних органів".