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У Росії зберуть відбитки пальців у всіх росіян

Неділя, 22 листопада 2020, 06:17

МВС Росії повідомило, що протягом трьох років створять централізований банк "біометричних даних росіян і іноземців".

Джерело: Прес-центр МВС РФ у відповідь на запит державної агенції ТАРС

Дослівно: "Протягом зазначеного часу передбачається розробка програмного забезпечення, необхідного для формування, ведення та використання централізованого банку даних біометричних параметрів громадян РФ, іноземних громадян та осіб без громадянства".

Деталі: У перспективі система повинна об'єднати ресурси дактилоскопічної і фоноскопічної інформації, лабораторій ДНК-аналізу, комплексів біометричної ідентифікації особистості і фіксації пересування транспортних засобів, а також систем перевірки по оперативно-довідкових, розшукових та криміналістичним обліками.

Глава МВС Володимир Колокольцев додав, що "за рахунок створення єдиного банку даних підвищиться рівень інформаційно-аналітичного забезпечення поліції та інших зацікавлених федеральних органів".

Теми: РосіяПутін


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