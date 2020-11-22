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В России соберут отпечатки пальцев у всех россиян

Воскресенье, 22 ноября 2020, 06:17

МВД России сообщили, что в течение трех лет создадут централизованный банк "биометрических данных россиян и иностранцев".

Источник: Пресс-центр МВД РФ в ответ на запрос ТАСС

Детали: Планируемые сроки создания системы — 2021-2023 годы. 

Дословно: "В течение указанного времени предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства".

Детали: В перспективе система должна объединить ресурсы дактилоскопической и фоноскопической информации, лабораторий ДНК-анализа, комплексов биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств, а также систем проверки по оперативно-справочным, разыскным и криминалистическим учетам.

Глава МВД Владимир Колокольцев добавил, что "за счет создания единого банка данных повысится уровень информационно-аналитического обеспечения полиции и других заинтересованных федеральных органов".

Темы: РосcияПутин


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