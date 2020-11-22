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Українець встановив рекорд Європи з плавання

Неділя, 22 листопада 2020, 06:59

Український плавець Михайло Романчук встановив новий рекорд Європи на дистанції 800 метрів вільним стилем на короткій воді. Українець показав результат —  7:25,73.

Джерело: Sportarena.com

Деталі: Романчук більш ніж на три секунди перевершив попередній рекорд француза Яннік Аньєль (7:29,17), який тримався вісім років.

Михайло показав рекордний час в рамках International Swimming League. Українець виступає за італійську команду Aqua Centurions.

Романчук — дворазовий чемпіон Європи в Глазго, а також срібний призер чемпіонатів світу в Будапешті і Кванджу.

Теми: спорт


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