Українець встановив рекорд Європи з плавання

Український плавець Михайло Романчук встановив новий рекорд Європи на дистанції 800 метрів вільним стилем на короткій воді. Українець показав результат — 7:25,73.

Джерело: Sportarena.com

Деталі: Романчук більш ніж на три секунди перевершив попередній рекорд француза Яннік Аньєль (7:29,17), який тримався вісім років.

Михайло показав рекордний час в рамках International Swimming League. Українець виступає за італійську команду Aqua Centurions.

Романчук — дворазовий чемпіон Європи в Глазго, а також срібний призер чемпіонатів світу в Будапешті і Кванджу.