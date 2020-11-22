Українець встановив рекорд Європи з плавання
Неділя, 22 листопада 2020, 05:59
Український плавець Михайло Романчук встановив новий рекорд Європи на дистанції 800 метрів вільним стилем на короткій воді. Українець показав результат — 7:25,73.
Джерело: Sportarena.com
Деталі: Романчук більш ніж на три секунди перевершив попередній рекорд француза Яннік Аньєль (7:29,17), який тримався вісім років.
Михайло показав рекордний час в рамках International Swimming League. Українець виступає за італійську команду Aqua Centurions.
Романчук — дворазовий чемпіон Європи в Глазго, а також срібний призер чемпіонатів світу в Будапешті і Кванджу.