Украинец установил рекорд Европы по плаванию
Воскресенье, 22 ноября 2020, 06:59
Украинский пловец Михаил Романчук установил новый рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем на короткой воде. Украинец показал результат — 7:25,73.
Источник: Sportarena.com
Детали: Романчук более чем на три секунды превзошел предыдущий рекорд француза Янника Аньеля (7:29,17), который держался восемь лет.
Михаил показал рекордное время в рамках International Swimming League. Украинец выступает за итальянскую команду Aqua Centurions.
Романчук — двукратный чемпион Европы в Глазго, а также серебряный призер чемпионатов мира в Будапеште и Кванджу.