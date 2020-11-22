Украинец установил рекорд Европы по плаванию

Украинский пловец Михаил Романчук установил новый рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем на короткой воде. Украинец показал результат — 7:25,73.

Источник: Sportarena.com

Детали: Романчук более чем на три секунды превзошел предыдущий рекорд француза Янника Аньеля (7:29,17), который держался восемь лет.

Михаил показал рекордное время в рамках International Swimming League. Украинец выступает за итальянскую команду Aqua Centurions.

Романчук — двукратный чемпион Европы в Глазго, а также серебряный призер чемпионатов мира в Будапеште и Кванджу.