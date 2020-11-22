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Украинец установил рекорд Европы по плаванию

Воскресенье, 22 ноября 2020, 06:59

Украинский пловец Михаил Романчук установил новый рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем на короткой воде. Украинец показал результат — 7:25,73.

Источник: Sportarena.com

Детали: Романчук более чем на три секунды превзошел предыдущий рекорд француза Янника Аньеля (7:29,17), который держался восемь лет. 

Михаил показал рекордное время в рамках International Swimming League. Украинец выступает за итальянскую команду Aqua Centurions.

Романчук — двукратный чемпион Европы в Глазго, а также серебряный призер чемпионатов мира в Будапеште и Кванджу.

Темы: спорт


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