В 11 містах України проходить другий тур виборів міських голів

У неділю, 22 листопада, відбувається другий тур виборів мера в 11 містах.

Джерело: дані ЦВК

Деталі: Вибори пройдуть у таких містах:

Дніпрі – кандидати на посаду – Загід Краснов ("Громадська сила") та діючий мер Борис Філатов ("Пропозиція");

Нікополі (Дніпропетровська область) – Руслан Олійник ("Слуга народу") та Олександр Саюк ("За майбутнє");

Словʼянську (Донецька область) – діючий мер Вадим Лях ("Опозиційний блок") та Павло Придворов ("ОПЗЖ");

Ужгороді – діючий мер Богдан Андріїв (висунутий шляхом самовисування) та Віктор Щадей ("Слуга народу");

Бердянську (Запорізька область) – Валерій Баранов ("За майбутнє") та Олександр Свідло ("ОПЗЖ");

Дрогобичі (Львівська область) – Андрій Веселий (самовисування) та діючий мер Тарас Кучма (самовисування);

Львові – діючий мер Андрій Садовий ("Самопоміч") та Олег Синютка ("ЄС");

Миколаєві – діючий мер Олександр Сенкевич ("Пропозиція") та Владислав Чайка ("ОПЗЖ" ");

Полтаві – Сергій Іващенко ("Слуга народу") та діючий мер Олександр Мамай ("За майбутнє");

Рівному – Олександр Третяк ("ЄС") та Віктор Шаркизян ("Рівне разом");

Черкасах – діючий мер Анатолій Бондаренко ("За майбутнє") та Віктор Євпак ("Голос").

Важливо: За даними ЦВК, у другому турі з виборів міського голови зможуть взяти участь понад 2,75 млн виборців.

Окрім того, 22 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 15 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів 47 місцевих рад: 3 депутатів – до 2 міських рад, 20 депутатів – до 13 селищних рад, 43 депутатів – до 32 сільських рад.

Результати голосування 22 листопада мають бути оприлюднені до 27 листопада включно.