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В 11 городах Украины проходит второй тур выборов городских голов

Воскресенье, 22 ноября 2020, 07:00
В 11 городах Украины проходит второй тур выборов городских голов

В воскресенье, 22 ноября, проходит второй тур выборов мэра в 11 городах.

Источник: данные ЦИК

Детали: Выборы пройдут в следующих городах:

  • Днепре - кандидаты на должность - Загид Краснов ("Громадська сила") и действующий мэр Борис Филатов ( "Предложение")
  • Никополе (Днепропетровская область) - Руслан Олейник ("Слуга народа") и Александр Саюк ( "За будущее")
  • Славянске (Донецкая область) - действующий мэр Вадим Лях ("Оппозиционный блок") и Павел Придворов ( "ОПЗЖ")
  • Ужгороде - действующий мэр Богдан Андреев (выдвинут путем самовыдвижения) и Виктор Щадей ( "Слуга народа")
  • Бердянске (Запорожская область) - Валерий Баранов ("За будущее") и Александр Свидло ( "ОПЗЖ")
  • Дрогобыче (Львовская область) - Андрей Веселый (самовыдвижение) и действующий мэр Тарас Кучма (самовыдвижение)
  • Львове - действующий мэр Андрей Садовый ("Самопомощь") и Олег Синютка ("ЕС")
  • Николаеве - действующий мэр Александр Сенкевич ("Предложение") и Владислав Чайка ("ОПЗЖ");
  • Полтаве - Сергей Иващенко ("Слуга народа") и действующий мэр Александр Мамай ("За будущее")
  • Ровно - Александр Третьяк ("ЕС") и Виктор Шаркизян ("Ровно вместе")
  • Черкассах - действующий мэр Анатолий Бондаренко ("За будущее") и Виктор Евпак ("Голос").

Важно: По данным ЦИК, во втором туре по выборам городского головы смогут принять участие более 2,75 млн избирателей.

Кроме того, 22 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч в 15 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов 47 местных советов: 3 депутатов - в 2 городских совета, 20 депутатов - в 13 поселковых советов, 43 депутата - в 32 сельских совета.

Результаты голосования 22 ноября должны быть обнародованы до 27 ноября включительно.

Украинская правда

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Темы: виборыместная власть
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