В 11 городах Украины проходит второй тур выборов городских голов
Воскресенье, 22 ноября 2020, 07:00
В воскресенье, 22 ноября, проходит второй тур выборов мэра в 11 городах.
Источник: данные ЦИК
Детали: Выборы пройдут в следующих городах:
- Днепре - кандидаты на должность - Загид Краснов ("Громадська сила") и действующий мэр Борис Филатов ( "Предложение")
- Никополе (Днепропетровская область) - Руслан Олейник ("Слуга народа") и Александр Саюк ( "За будущее")
- Славянске (Донецкая область) - действующий мэр Вадим Лях ("Оппозиционный блок") и Павел Придворов ( "ОПЗЖ")
- Ужгороде - действующий мэр Богдан Андреев (выдвинут путем самовыдвижения) и Виктор Щадей ( "Слуга народа")
- Бердянске (Запорожская область) - Валерий Баранов ("За будущее") и Александр Свидло ( "ОПЗЖ")
- Дрогобыче (Львовская область) - Андрей Веселый (самовыдвижение) и действующий мэр Тарас Кучма (самовыдвижение)
- Львове - действующий мэр Андрей Садовый ("Самопомощь") и Олег Синютка ("ЕС")
- Николаеве - действующий мэр Александр Сенкевич ("Предложение") и Владислав Чайка ("ОПЗЖ");
- Полтаве - Сергей Иващенко ("Слуга народа") и действующий мэр Александр Мамай ("За будущее")
- Ровно - Александр Третьяк ("ЕС") и Виктор Шаркизян ("Ровно вместе")
- Черкассах - действующий мэр Анатолий Бондаренко ("За будущее") и Виктор Евпак ("Голос").
Важно: По данным ЦИК, во втором туре по выборам городского головы смогут принять участие более 2,75 млн избирателей.
Кроме того, 22 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч в 15 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов 47 местных советов: 3 депутатов - в 2 городских совета, 20 депутатов - в 13 поселковых советов, 43 депутата - в 32 сельских совета.
Результаты голосования 22 ноября должны быть обнародованы до 27 ноября включительно.
Украинская правда