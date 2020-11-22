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Найближчими днями похолодання не буде – синоптики

Неділя, 22 листопада 2020, 08:58
Найближчими днями похолодання не буде – синоптики

Протягом кількох наступних днів в Україні збережеться хмарна погода, подекуди пройдуть дощі та мокрий сніг, денна температура не зміниться.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: У понеділок, 23 листопада, в північних та північно-східних областях, вдень і на заході країни невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом; у решті регіонів без опадів.

На всій території країни, окрім сходу, морозів не передбачається. Нічна температура від 0° до 2° тепла. І лише на Луганщині, Донеччині, Харківщині – від 1° до 5° морозу.

Вдень від +1° до +6°, хмарно.

 

У вівторок, 24 листопада, вночі у північних, більшості центральних областей та в Карпатському регіоні, вдень в Україні, крім півдня, невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. На дорогах північних та східних областей місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом 24 листопада на північно-західний та західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, у південній частині 23 листопада до 9°; у східній частині вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві й столичному регіоні 23-24 листопада невеликі опади у вигляді дощу, подекуди з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

 

25-26 листопада на сході та північному сході України очікується невеликий мокрий сніг. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, в Карпатах 3-8° морозу; вдень 0-6° тепла, на півдні країни та в західних областях до 9° тепла. У Києві й Київській області 25-26 листопада без опадів. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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