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В ближайшие дни похолодания не будет – синоптики

Воскресенье, 22 ноября 2020, 08:58
В ближайшие дни похолодания не будет – синоптики

В течение нескольких следующих дней в Украине сохранится облачная погода, местами пройдут дожди и мокрый снег, дневная температура не изменится.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В понедельник, 23 ноября, в северных и северо-восточных областях, днем ​​и на западе страны небольшой дождь, местами с мокрым снегом; в других регионах без осадков.

На всей территории страны, кроме востока, морозов не предвидится. Ночная температура от 0° до 2° тепла. И только в Луганской, Донецкой, Харьковской областях - от 1° до 5° мороза.

Днем от +1° до +6°, облачно.

 

Во вторник, 24 ноября, ночью в северных, большинстве центральных областей и в Карпатском регионе, днем ​​в Украине, кроме юга, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. На дорогах северных и восточных областей местами гололедица.

Ветер юго-западный с переходом 24 ноября северо-западный и западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​1-6° тепла, в южной части 23 ноября по 9°; в восточной части ночью 1-6° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве и столичном регионе 23-24 ноября небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​1-6° тепла.

 

25-26 ноября на востоке и северо-востоке Украины ожидается небольшой мокрый снег. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, в Карпатах 3-8° мороза; днем 0-6° тепла, на юге страны и в западных областях до 9° тепла. В Киеве и Киевской области 25-26 ноября без осадков. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем ​​1-6° тепла.

Темы: погода
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