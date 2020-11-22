Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В ближайшие дни похолодания не будет – синоптики

Воскресенье, 22 ноября 2020, 09:58

В течение нескольких следующих дней в Украине сохранится облачная погода, местами пройдут дожди и мокрый снег, дневная температура не изменится.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В понедельник, 23 ноября, в северных и северо-восточных областях, днем ​​и на западе страны небольшой дождь, местами с мокрым снегом; в других регионах без осадков.

На всей территории страны, кроме востока, морозов не предвидится. Ночная температура от 0° до 2° тепла. И только в Луганской, Донецкой, Харьковской областях - от 1° до 5° мороза.

Днем от +1° до +6°, облачно.

 

Во вторник, 24 ноября, ночью в северных, большинстве центральных областей и в Карпатском регионе, днем ​​в Украине, кроме юга, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. На дорогах северных и восточных областей местами гололедица.

Ветер юго-западный с переходом 24 ноября северо-западный и западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​1-6° тепла, в южной части 23 ноября по 9°; в восточной части ночью 1-6° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве и столичном регионе 23-24 ноября небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​1-6° тепла.

 

25-26 ноября на востоке и северо-востоке Украины ожидается небольшой мокрый снег. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, в Карпатах 3-8° мороза; днем 0-6° тепла, на юге страны и в западных областях до 9° тепла. В Киеве и Киевской области 25-26 ноября без осадков. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем ​​1-6° тепла.

Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Черкассах побеждает действующий мэр – экзит-пол

Мэром Львова остается Садовый – экзит-пол

В Киеве нарушения карантина обнаружили в ресторанах, ТРЦ и детском театре

Избиратели голосуют активнее, чем в прошлое воскресенье – "ОПОРА"

США вышли из Договора об открытом небе из-за России

фото, видеоСиловики задерживают протестующих по всему Минску

Все новости...
погода
Синоптики рассказали, где в воскресенье выпадет снег
Мокрый снег и гололедица ожидается кое-где в выходные
На востоке Украины - до 16° мороза
Последние новости
20:16
В Черкассах побеждает действующий мэр – экзит-пол
20:04
Мэром Львова остается Садовый – экзит-пол
19:50
Против членов УИК во Львове открыли три производства
19:21
В Киеве нарушения карантина обнаружили в ресторанах, ТРЦ и детском театре
19:03
Во Франции обнаружили зараженных коронавирусом норок
18:52
В Ровно пытались подкупить избирателей в пользу кандидата в мэры
18:37
Британия планирует смягчить карантин на период Рождественских праздников
18:25
ООС: обстрел возле Шумов и минирование, без потерь
17:55
Избиратели голосуют активнее, чем в прошлое воскресенье – "ОПОРА"
17:45
США вышли из Договора об открытом небе из-за России
Все новости...