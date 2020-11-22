Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Біля берегів Фінляндії через шторм сів на мілину пором з сотнями пасажирів

Неділя, 22 листопада 2020, 10:21

Пасажирський пором Viking Grace, який прямував зі Стокгольма в Турку, сів на мілину недалеко від порту Марієгамн на Аландських островах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Iltalehti.

Інцидент стався під час сильного шторму в суботу в другій половині дня.

На борту порома знаходилися 331 пасажир і 98 членів екіпажу. За словами начальника пресслужби Viking Line, життя пасажирів не піддавалася безпосередній небезпеці.

 

Обстеження судна показало, що на ньому немає пробоїн, ситуація стабільна. Власник судна вирішив дочекатися ослаблення вітру, перш ніж буксирувати корабель з мілини.

В ніч з суботи на неділю лайнер успішно відбуксирували в бухту Марієгамну.

За даними берегової охорони, пасажири деякий час ще перебували на борту, і їх евакуація почалася вранці.

У вересні інший пасажирський пором судноплавної компанії Viking Line, Viking Amorella також сів на мілину біля Аландських островів.

Теми: Фінляндія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У МОЗ розповіли, як можна уникнути повного локдауну

інфографікаКоронавірус: в Україні більше 12 тисяч нових заражень, 138 людей померли

В 11 містах України проходить другий тур виборів міських голів

відеоБілорус 7 годин простояв на колінах біля посольства Білорусі в Києві

У музеї Революції Гідності пояснили, куди пішли виділені на Меморіал кошти

Китай пропонує присвоювати людям QR-коди з даними про Covid-19

Усі новини...
Фінляндія
Прем’єрка Фінляндії потрапила у скандал через фото в піджаку на голе тіло
У Фінляндії планують криміналізувати надсилання фото пенісів
Працівники ресторанів Фінляндії протестують проти нових коронавірусних обмежень
Останні новини
11:32
інфографікаУ Києві ще 1199 заражень коронавірусом, 14 хворих померли
11:02
У МОЗ розповіли, як можна уникнути повного локдауну
10:39
фото"Опора" фіксує перші порушення на виборах міських голів у неділю
10:21
фотоБіля берегів Фінляндії через шторм сів на мілину пором з сотнями пасажирів
10:15
Прогноз: Китай стане найбільшим ринком люксових товарів до 2025 року
09:58
мапаНайближчими днями похолодання не буде – синоптики
09:21
Covid-19: у США зареєстрували новий препарат з антитіл, яким лікували Трампа
08:22
інфографікаКоронавірус: в Україні більше 12 тисяч нових заражень, 138 людей померли
08:00
В 11 містах України проходить другий тур виборів міських голів
08:00
Головні новини суботи і ночі: Милованов — радник Єрмака, Шмигаль каже, що локдаун — це план Б
Усі новини...