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Біля берегів Фінляндії через шторм сів на мілину пором з сотнями пасажирів

Неділя, 22 листопада 2020, 09:21
Біля берегів Фінляндії через шторм сів на мілину пором з сотнями пасажирів

Пасажирський пором Viking Grace, який прямував зі Стокгольма в Турку, сів на мілину недалеко від порту Марієгамн на Аландських островах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Iltalehti.

Інцидент стався під час сильного шторму в суботу в другій половині дня.

На борту порома знаходилися 331 пасажир і 98 членів екіпажу. За словами начальника пресслужби Viking Line, життя пасажирів не піддавалася безпосередній небезпеці.

 

Обстеження судна показало, що на ньому немає пробоїн, ситуація стабільна. Власник судна вирішив дочекатися ослаблення вітру, перш ніж буксирувати корабель з мілини.

В ніч з суботи на неділю лайнер успішно відбуксирували в бухту Марієгамну.

За даними берегової охорони, пасажири деякий час ще перебували на борту, і їх евакуація почалася вранці.

У вересні інший пасажирський пором судноплавної компанії Viking Line, Viking Amorella також сів на мілину біля Аландських островів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Фінляндія
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