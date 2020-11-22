У берегов Финляндии из-за шторма сел на мель паром с сотнями пассажиров

Пассажирский паром Viking Grace, следовавший из Стокгольма в Турку, сел на мель недалеко от порта Мариехамн на Аландских островах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Iltalehti.

Инцидент произошел во время сильного шторма в субботу во второй половине дня.

На борту парома находились 331 пассажир и 98 членов экипажа. По словам начальника пресс-службы Viking Line, жизнь пассажиров не подвергалась непосредственной опасности.

Обследование судна показало, что на нем нет пробоин, ситуация стабильная. Владелец судна решил дождаться ослабления ветра, прежде чем буксировать корабль с мели.

В ночь с субботы на воскресенье лайнер успешно отбуксировали в бухту Мариехамн.

По данным береговой охраны, пассажиры некоторое время еще находились на борту, и их эвакуация началась утром.

В сентябре второй пассажирский паром судоходной компании Viking Line, Viking Amorella сел на мель у Аландских островов.