Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У берегов Финляндии из-за шторма сел на мель паром с сотнями пассажиров

Воскресенье, 22 ноября 2020, 10:21

Пассажирский паром Viking Grace, следовавший из Стокгольма в Турку, сел на мель недалеко от порта Мариехамн на Аландских островах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Iltalehti.

Инцидент произошел во время сильного шторма в субботу во второй половине дня.

 

На борту парома находились 331 пассажир и 98 членов экипажа. По словам начальника пресс-службы Viking Line, жизнь пассажиров не подвергалась непосредственной опасности.

Обследование судна показало, что на нем нет пробоин, ситуация стабильная. Владелец судна решил дождаться ослабления ветра, прежде чем буксировать корабль с мели.

В ночь с субботы на воскресенье лайнер успешно отбуксировали в бухту Мариехамн.

По данным береговой охраны, пассажиры некоторое время еще находились на борту, и их эвакуация началась утром.

В сентябре второй пассажирский паром судоходной компании Viking Line, Viking Amorella сел на мель у Аландских островов.

Темы: Финляндия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Шмыгаль о распространении Covid: министерства активно готовят план Б

фото, видеоВыборы: в Дрогобыч приехали автобусы с молодчиками, которые назвались журналистами

Российские создатели вакцины от Covid отреагировали на заявления Pfizer и Moderna

Представитель ВОЗ рассказал, когда ждать третьей волны эпидемии Covid-19

В Минздраве рассказали, как можно избежать полного локдауна

инфографикаКоронавирус: в Украине больше 12 тысяч новых заражений, 138 человек умерли

Все новости...
Финляндия
Премьер Финляндии попала в скандал из-за фото в пиджаке на голое тело
В Финляндии планируют криминализировать отправку фото пенисов
Работники ресторанов Финляндии протестуют против новых коронавирусных ограничений
Последние новости
16:12
фотоНаблюдатели "ОПОРЫ" попали в ДТП, у одного серьезные травмы
16:03
От 3 до 4 кресел за $260: Lufthansa начала продавать услугу спальных мест в эконом-классе
15:59
В Берлине отменили крупнейшую новогоднюю вечеринку Германии
15:49
Шмыгаль о распространении Covid: министерства активно готовят план Б
15:16
В Греции зафиксировали рекордную смертность от коронавируса за сутки
15:04
Фонд гарантирования вкладов временно прекратил личный прием граждан
14:44
таблицаЦИК объявила явку на 13 часов
14:18
фото, видеоВыборы: в Дрогобыч приехали автобусы с молодчиками, которые назвались журналистами
13:51
фотоНаводнения на юге Италии: обрушился мост, перекрыты дороги
13:39
На украинском рынке стало больше импортных овощей
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!