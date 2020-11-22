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Представник ВООЗ розповів, коли чекати третьої хвилі епідемії Covid-19

Неділя, 22 листопада 2020, 12:18

Спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я по коронавірусу Давид Набарро передбачив третю хвилю пандемії в Європі на початку 2021 року, якщо уряди країн не зроблять необхідних кроків для стримування інфекції.

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Вони (очільники европейських країн - УП) упустили можливість створення необхідної інфраструктури протягом літніх місяців, після того, як взяли під контроль першу хвилю. Зараз у нас друга хвиля. Якщо вони не побудують необхідної інфраструктури, у нас буде третя хвиля на початку наступного року.

Потрібно почекати, поки кількість заражень буде малою, і залишатиметься на низькому рівні. Реакція Європи (на епідемію - УП) не була повноцінною".

Деталі: За даними ВООЗ, у Європі досить недовго спостерігалося зменшення рівня заражень коронавірусом. Після короткого періоду "затишшя" хвороба знову охопила населення. Наприклад, суботу в Німеччині та Франції кількість випадків зросла на 33 тисячі, у Швейцарії та Австрії щотижня спостерігаються тисячі випадків захворювання, тоді як Туреччина повідомляє про рекорд у 5532 нових випадків.

Набарро звернув увагу на крок Швейцарії, де дозволили роботу гірськолижних курортів, в той час як інші альпійські країни, такі як Австрія, закрили місця зимового відпочинку. Набарро попередив, що Швейцарія через сво дії ризикує отримати "дуже високий рівнень захворюваності та смертності".

При цьому представник ВООЗ високо оцінив дії азіатських країн по боротьбі з Covid-19, таких як Південна Корея, де зараз зараженість відносно низька: "Люди поводяться так, що це перешкоджає поширенню віруса: дотримуються дистанції, носять маски, ізолюються, коли хворіють, миють руки та поверхні".

Набарро також нагадав, що Азія не знімала карантинні обмеження раніше, ніж необхідно.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: здоров'якоронавірус


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