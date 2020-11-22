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Представитель ВОЗ рассказал, когда ждать третьей волны эпидемии Covid-19

Воскресенье, 22 ноября 2020, 12:18

пециальный представитель Всемирной организации здравоохранения по коронавирусу Давид Набарро предсказал третью волну пандемии в Европе в начале 2021 года, если правительства стран не сделают необходимые шаги для сдерживания инфекции.

Источник: Reuters

Прямая речь: "Они (руководители европейских стран - УП) упустили возможность создания необходимой инфраструктуры в течение летних месяцев, после того, как взяли под контроль первую волну. Сейчас у нас вторая волна. Если они не построят необходимой инфраструктуры, у нас будет третья волна на начале следующего года.

Нужно подождать, пока количество заражений будет малым, и продолжит оставаться на низком уровне. Реакция Европы (на эпидемию - УП) не была полноценной ".

Детали: По данным ВОЗ, в Европе достаточно недолго наблюдалось уменьшение уровня заражений коронавирусом. После короткого периода "затишья" болезнь снова охватила население. Например, субботу в Германии и Франции количество случаев возросло на 33 тысячи, в Швейцарии и Австрии еженедельно наблюдаются тысячи случаев заболевания, тогда как Турция сообщает о рекорде в 5532 новых случаев.

Набарро обратил внимание на шаг Швейцарии, где позволили работу горнолыжных курортов, в то время как другие альпийские страны, такие как Австрия, закрыли места зимнего отдыха. Набарро предупредил, что Швейцария из-за своих действий рискует получить "очень высокий уровень заболеваемости и смертности".

При этом представитель ВОЗ высоко оценил действия азиатских стран по борьбе с Covid-19, таких как Южная Корея, где распространение болезни на относительно низком уровне: "Люди ведут себя так, что это препятствует распространению вируса: соблюдают дистанцию, носят маски, изолируются, когда болеют, моют руки и поверхности".

Набарро также напомнил, что Азия не ослабляла карантин раньше, чем необходимо.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: здоровьекоронавирус


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