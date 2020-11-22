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Повені на півдні Італії: обвалився міст, перекриті дороги

Неділя, 22 листопада 2020, 12:51
Повені на півдні Італії: обвалився міст, перекриті дороги

У південних італійських провінціях Кротоне та Палермо в результаті проливних дощів виникли сильні повені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

У місті Мелісса впав автомобільний міст, в результаті обвалення ніхто не постраждав.

Служба цивільного захисту в декількох регіонах оголосила помаранчевий рівень тривоги.

Кілька доріг перекриті для руху транспорту. Навіть залізничне сполучення з аеропортом Палермо було затримано, тільки близько 9.40 поїзди почали ходити регулярно.

 

На Ліпарських островах сім островів архіпелагу з учорашнього дня не мають зв'язку з материком через сильні пориви вітру.

 

Теми: Італіястихійне лихо
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