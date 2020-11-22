Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Наводнения на юге Италии: обрушился мост, перекрыты дороги

Воскресенье, 22 ноября 2020, 12:51
Наводнения на юге Италии: обрушился мост, перекрыты дороги

В южных итальянских провинциях Кротоне и Палермо в результате проливных дождей возникли сильные наводнения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa

Служба гражданской защиты в нескольких регионах объявила оранжевый уровень тревоги.

Несколько дорог перекрыты для движения транспорта.

Даже железнодорожное сообщение с аэропортом Палермо было задержано, только около 9.40 поезда начали ходить регулярно.

 

На Липарских островах семь островов архипелага со вчерашнего дня не имеют связи с материком из-за сильных порывов ветра.

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Италиястихийное бедствие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Италия
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Мелони: Украине нужно предоставить реальные гарантии безопасности
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: