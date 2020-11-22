Наводнения на юге Италии: обрушился мост, перекрыты дороги
Воскресенье, 22 ноября 2020, 13:51
В южных итальянских провинциях Кротоне и Палермо в результате проливных дождей возникли сильные наводнения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa
Служба гражданской защиты в нескольких регионах объявила оранжевый уровень тревоги.
Несколько дорог перекрыты для движения транспорта.
Даже железнодорожное сообщение с аэропортом Палермо было задержано, только около 9.40 поезда начали ходить регулярно.
На Липарских островах семь островов архипелага со вчерашнего дня не имеют связи с материком из-за сильных порывов ветра.