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Наводнения на юге Италии: обрушился мост, перекрыты дороги

Воскресенье, 22 ноября 2020, 13:51

В южных итальянских провинциях Кротоне и Палермо в результате проливных дождей возникли сильные наводнения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa

Служба гражданской защиты в нескольких регионах объявила оранжевый уровень тревоги.

Несколько дорог перекрыты для движения транспорта.

Даже железнодорожное сообщение с аэропортом Палермо было задержано, только около 9.40 поезда начали ходить регулярно.

 

На Липарских островах семь островов архипелага со вчерашнего дня не имеют связи с материком из-за сильных порывов ветра.

 

Темы: Италиястихийное бедствие


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