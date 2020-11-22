У Греції зафіксували рекордну смертність від коронавірусу за добу

Число загиблих в Греції від нового коронавірусу в суботу збільшилося на 108 осіб, що стало новим максимумом з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Загальна кількість смертей, пов'язаних з коронавірусом, збільшилася до 1527.

Кількість пацієнтів на ШВЛ у відділеннях інтенсивної терапії також зросла до нового максимуму в суботу, досягнувши 522.

Водночас, Національна організація охорони здоров'я (EODY) повідомила про меншу кількість нових випадків зараження в суботу - 2311 в порівнянні з 2581 в п'ятницю і 3227 в четвер.

Нагадаємо, влада Греції взяла на себе управління двома приватними медичними клініками і їхнім персоналом у Салоніках, оскільки державні лікарні регіону перебувають під серйозним тиском через різке зростання числа випадків коронавірусу.

З ранку 20 листопада уряд Греції посилив обмеження на наземних кордонах через другу хвилю коронавірусу.