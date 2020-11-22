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В Греции зафиксировали рекордную смертность от коронавируса за сутки

Воскресенье, 22 ноября 2020, 14:16
В Греции зафиксировали рекордную смертность от коронавируса за сутки

Число погибших в Греции от нового коронавируса в субботу увеличилось на 108 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Общее количество смертей, связанных с коронавирусом, увеличилось до 1527.

Количество пациентов на ИВЛ в отделениях интенсивной терапии также выросло до нового максимума в субботу, достигнув 522.

В то же время, Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) сообщила о меньшем количестве новых случаев заражения в субботу - 2311 по сравнению с 2581 в пятницу и 3227 в четверг.

Напомним, власти Греции взяли на себя управление двумя частными медицинскими клиниками и их персоналом в Салониках, поскольку государственные больницы региона находятся под серьезным давлением из-за резкого роста числа случаев коронавируса.

Темы: Грециякоронавирусэпидемия
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