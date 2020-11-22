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У Берліні скасували найбільшу новорічну вечірку Німеччини

Неділя, 22 листопада 2020, 14:59
У Берліні скасували найбільшу новорічну вечірку Німеччини

Новорічна вечірка біля Бранденбурзьких воріт у Берліні скасована цього року через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"Не буде великих вечірок і сімейних посиденьок. В іншому випадку нам загрожує наступна хвиля інфекцій в лютому. Навіть в Берліні людей не запрошують на вечірку біля Бранденбурзьких воріт", - сказала сенатор з економічних питань Рамона Поп.

В останні роки сотні тисяч людей регулярно відвідували традиційну вечірку біля берлінської пам'ятки.

Це завжди була найбільша новорічна вечірка в Німеччині.

Нагадаємо, 20 листопада у Німеччині знову зареєстрували найвищу кількість заражень з початку епідемії, що побила останній рекордний показник, зафіксований за тиждень до того.

Теми: Німеччинакарантинкоронавірус
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