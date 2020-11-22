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В Берлине отменили крупнейшую новогоднюю вечеринку Германии

Воскресенье, 22 ноября 2020, 15:59

Новогодняя вечеринка у Бранденбургских ворот в Берлине отменена в этом году из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Не будет больших вечеринок и семейных посиделок. В противном случае нам грозит следующая волна инфекций в феврале. Даже в Берлине людей не приглашают на вечеринку у Бранденбургских ворот", - сказала сенатор по экономическим вопросам Рамона Поп.

В последние годы сотни тысяч людей регулярно посещали традиционную вечеринку у берлинской достопримечательности.

Это всегда была самая большая новогодняя вечеринка в Германии.

Напомним, 20 ноября в Германии снова зарегистрировали самое высокое количество заражений с начала эпидемии.

18 ноября депутаты Бундестага и Бундесрата поддержали изменения в закон о защите населения от инфекционных болезней, расширяющий полномочия правительства в борьбе с эпидемией. Согласно принятым изменениям, появится новый пункт, который перечисляет возможные меры, которые могут вводить правительства федеральных земель и компетентные органы власти.

Темы: Германиякарантинкоронавирус


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