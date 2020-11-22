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Спостерігачі "ОПОРИ" потрапили в ДТП, в одного серйозні травми

Неділя, 22 листопада 2020, 16:12

На автошляху "Одеса-Новоазовськ" у Запорізькій області представники громадянської мережі "ОПОРА" постраждали у ДТП.

Джерело: поліція Запорізької області, голова правління "ОПОРИ" Ольга Айвазовська, яку цитує "Інтерфакс-Україна"

Дослівно поліція: "Встановлено, що водій автомобіля "Volkswagen" 1981 року народження не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та допустив перекидання транспортного засобу.

В результаті аварії водій та двоє пасажирів – представники громадянської мережі "Опора" отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Наразі їхньому життю нічого не загрожує".

Деталі: За даним фактом слідчим Приморського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Разом з тим, голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська під час онлайн-марафону повідомила, що ДТП сталася о шостій годині ранку в неділю, коли спостерігачі їхали на виборчі дільниці.

За словами Айвазовської, в даний час потерпілі перебувають у Приморській центральній районній лікарні. Вона також повідомила, що серйозні травми отримав один зі спостерігачів, який перебував за кермом, у нього компресійний перелом хребта.

Айвазовська уточнила, що спостерігачі, які потрапили в ДТП, є членами однієї сім'ї, а авто, на якому вони їхали "фактично знищене".

Українська правда
Теми: ДТПвибори


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