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Спостерігачі "ОПОРИ" потрапили в ДТП, в одного серйозні травми

Неділя, 22 листопада 2020, 15:12
Спостерігачі ОПОРИ потрапили в ДТП, в одного серйозні травми
Facebook Айвазовської

На автошляху "Одеса-Новоазовськ" у Запорізькій області представники громадянської мережі "ОПОРА" постраждали у ДТП.

Джерело: поліція Запорізької області, голова правління "ОПОРИ" Ольга Айвазовська в Facebook

Дослівно поліція: "Встановлено, що водій автомобіля "Volkswagen" 1981 року народження не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та допустив перекидання транспортного засобу.

В результаті аварії водій та двоє пасажирів – представники громадянської мережі "Опора" отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Наразі їхньому життю нічого не загрожує".

Деталі: За даним фактом слідчим Приморського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

 
Facebook Айвазовської

Разом з тим, голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська повідомила, що ДТП сталася о шостій годині ранку в неділю, коли спостерігачі їхали на виборчі дільниці Бердянська.

За словами Айвазовської, причиною аварії стали погодні умови, ожеледиця та стан дороги.

 

Дослівно Айвазовська: "Двоє колег отримали тілесні ушкодження у вигляді садна на тілі, забій грудної клітини, струсу мозку. Водій отримав тілесні ушкодження у вигляді компресійного перелому 12 хребця та забій грудної клітини.

Перша медична допомога була надана в районній лікарні Приморська, а для направлення до Запорізької обласної клінічної лікарні спостерігача "ОПОРИ" Юрія Бородавки було направлено реанімобіль з обласного центру. Всі постраждалі використовували паски безпеки".

Українська правда

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Теми: ДТПвибори
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