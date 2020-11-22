Наблюдатели "ОПОРЫ" попали в ДТП, у одного серьезные травмы

На автодороге "Одесса-Новоазовск" в Запорожской области представители гражданской сети "ОПОРА" пострадали в ДТП.

Источник: полиция Запорожской области, глава правления "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская в Facebook

Дословно полиция: "Установлено, что водитель автомобиля "Volkswagen" 1981 года рождения не справился с управлением, выехал на обочину и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате аварии водитель и двое пассажиров – представители гражданской сети "ОПОРА" получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас их жизни ничего не угрожает".

Детали: По данному факту следователем Приморского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Facebook Айвазовской

Вместе с тем, глава правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская сообщила, что ДТП произошло в шесть часов утра в воскресенье, когда наблюдатели ехали на избирательные участки Бердянска.

По словам Айвазовской, причиной аварии стали погодные условия, гололедица и состояние дороги.

Дословно Айвазовская: "Двое коллег получили телесные повреждения в виде ссадины на теле, ушиб грудной клетки, сотрясение мозга. Водитель получил телесные повреждения в виде компрессионного перелома 12 позвонка и ушиб грудной клетки.

Первая медицинская помощь была оказана в районной больнице Приморска, а для направления в Запорожскую областную клиническую больницу наблюдателя "ОПОРЫ" Юрия Бородавки был направлен реанимобиль из областного центра. Все пострадавшие использовали ремни безопасности".