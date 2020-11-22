Силовики затримують протестувальників по всьому Мінську

У Мінську в неділю проходить чергова акція протесту – люди формують колони в різних районах міста, силовики розганяють протестувальників, затримують, застосовують спецзасоби.

Джерело: TUT.BY, правозахисний центр "Весна"

Деталі: Повідомляється про застосування спецзасобів на Кам'яній Гірці і на проспекті Газети "Правда".

Затримання пройшли, зокрема, в районі вулиці Ванєєва. Очевидці повідомляють, що сюди приїхало близько 10 мікроавтобусів.

У районі "Зубра", де зібралися учасники протесту, за повідомленнями читачів видання, чутні звуки, схожі на постріли і вибухи.

Також повідомляють, що люди в балаклавах затримували протестувальників на Логойському тракті.

Колону в Малинівці в районі спорткомплексу Max Mirnyi Sport Center розігнали, проте люди знову зібралися і продовжили рух.

Протестувальників розігнали в парку Павлова. На Максима Танка була зачистка і затримання, на Віри Хоружей і в районі станції метро "Спортивна" – затримання.

Силовики розганяли і затримували людей біля Нацбібліотеки. З боку центру туди під'їхала спецтехніка і водомет. За словами читачів, людину на ношах несли в машину швидкої допомоги.

У район Південно-Захід приїхали силовики, але розігнати протестувальників не вдалося. Люди підняли руки вгору і скандували: "Він вас кине!".

Станом на 17:15 правозахисний центр "Весна" публікує імена понад 200 затриманих 22 листопада, список постійно доповнюється.