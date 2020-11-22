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Силовики задерживают протестующих по всему Минску

Воскресенье, 22 ноября 2020, 16:06
Силовики задерживают протестующих по всему Минску

В Минске в воскресенье проходит очередная акция протеста – люди формируют колонны в разных районах города, силовики разгоняют протестующих, задерживают, применяют спецсредства.

Источник: TUT.BY, правозащитный центр "Весна"

Детали: Сообщается о применении спецсредств на Каменной Горке и на проспекте Газеты "Правда".

Задержания прошли, в частности, в районе улицы Ванеева. Очевидцы сообщают, что сюда приехало около 10 микроавтобусов.

В районе "Зубра", где собрались протестующие, по сообщениям читателей издания, слышны звуки, похожие на выстрелы и взрывы.

Также сообщают, что люди в балаклавах задерживали протестующих на Логойском тракте.

Колонну в Малиновке в районе спорткомплекса Max Mirnyi Sport Center разогнали, однако люди снова собрались и продолжили движение.

 

Протестующих разогнали в парке Павлова. На Максима Танка была зачистка и задержания, на Веры Хоружей и в районе станции метро "Спортивная" – задержания.

 

Силовики разгоняли и задерживали людей возле Нацбиблиотеки. Со стороны центра туда подъехала спецтехника и водемет. По словам читателей, человека на носилках несли в машину скорой помощи.

В район Юго-Запад приехали силовики, но разогнать протестующих не удалось. Люди подняли руки вверх и скандировали: "Он вас кинет!".

По состоянию на 17:15 правозащитный центр "Весна" публикует имена более 200 задержанных 22 ноября, список постоянно дополняется.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьакции
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