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У МЗС з'явився новий речник

Неділя, 22 листопада 2020, 16:37
У МЗС з'явився новий речник
Facebook Олега Ніколенка

Речником Міністерства закордонних справ призначений Олег Ніколенко, який до того був речником Постійного представництва України при ООН.

Джерело: МЗС

Деталі: Ніколенко у 2008 році став аташе посольства України в Лівії, після повернення до Києва продовжував займатися регіоном Північної Африки та Близького Сходу.

Останні 5 років працював речником Постійного представництво України при ООН у Нью-Йорку.

Під час роботи в ООН був обраний на посаду віце-голови комітету ООН з питань інформації, брав участь в реформуванні інформаційної політики ООН в контексті протидії пандемії COVID-19.

Що передувало: 12 листопада 2018 року речницею МЗС стала Катерина Зеленко.

13 листопада 2020 року президент Володимир Зеленський призначив її послом України в Сингапурі.

Українська правда
Теми: МЗСЗМІ
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