У МЗС з'явився новий речник
Неділя, 22 листопада 2020, 16:37
Речником Міністерства закордонних справ призначений Олег Ніколенко, який до того був речником Постійного представництва України при ООН.
Джерело: МЗС
Деталі: Ніколенко у 2008 році став аташе посольства України в Лівії, після повернення до Києва продовжував займатися регіоном Північної Африки та Близького Сходу.
Останні 5 років працював речником Постійного представництво України при ООН у Нью-Йорку.
Під час роботи в ООН був обраний на посаду віце-голови комітету ООН з питань інформації, брав участь в реформуванні інформаційної політики ООН в контексті протидії пандемії COVID-19.
Що передувало: 12 листопада 2018 року речницею МЗС стала Катерина Зеленко.
13 листопада 2020 року президент Володимир Зеленський призначив її послом України в Сингапурі.
Українська правда