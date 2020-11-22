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В МИД появился новый пресс-секретарь

Воскресенье, 22 ноября 2020, 17:37
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Спикером Министерства иностранных дел назначен Олег Николенко, который до того был пресс-секретарем Постоянного представительства Украины при ООН.

Источник: МИД

Детали: Николенко в 2008 году стал атташе посольства Украины в Ливии, по возвращении в Киев продолжал заниматься регионом Северной Африки и Ближнего Востока.

Последние 5 лет работал пресс-секретарем Постоянного представительство Украины при ООН в Нью-Йорке.

Во время работы в ООН был избран на должность вице-председателя комитета ООН по информации, участвовал в реформировании информационной политики ООН в контексте противодействия пандемии COVID-19.

Что предшествовало: 12 ноября 2018 года пресс-секретарем МИД стала Екатерина Зеленко.

13 ноября 2020 года президент Владимир Зеленский назначил ее послом Украины в Сингапуре.

Украинская правда
Темы: МИДСМИ


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