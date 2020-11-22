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У Черкасах перемагає чинний мер – екзит-пол

Неділя, 22 листопада 2020, 19:16
У Черкасах перемагає чинний мер – екзит-пол

На виборах міського голови Черкас перемагає діючий мер Анатолій Бондаренко з результатом 54,25% голосів.

Джерело: екзит-пол соціологічної компанії Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера

 

Деталі: Представник "Голосу" Віктор Євпак набирає 45,75% голосів.

У день виборів було опитано 4083 мешканці Черкас на 42 дільницях. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Очікувана гранична похибка – 1.45% з довірчою ймовірністю 95% та без урахування дизайн-ефекту.

Що передувало: У першому турі виборів мера Черкас, що пройшов 25 жовтня, Бондаренко набрав 37,6% голосів, Євпак – 19,14%.

Читайте також: Другий тур у Черкасах. Як ІТшник з "Голосу" чинить опір меру-господарнику  

Українська правда

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Теми: Черкасивибори
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