На виборах міського голови Черкас перемагає діючий мер Анатолій Бондаренко з результатом 54,25% голосів.

Джерело: екзит-пол соціологічної компанії Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера

Деталі: Представник "Голосу" Віктор Євпак набирає 45,75% голосів.

У день виборів було опитано 4083 мешканці Черкас на 42 дільницях. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Очікувана гранична похибка – 1.45% з довірчою ймовірністю 95% та без урахування дизайн-ефекту.

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