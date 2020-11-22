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В Черкассах побеждает действующий мэр – экзит-пол

Воскресенье, 22 ноября 2020, 20:16

На выборах городского головы Черкасс побеждает действующий мэр Анатолий Бондаренко с результатом 54,25% голосов.

Источник: экзит-пол социологической компании Liberty Report по заказу студии Савика Шустера

 

Детали: Представитель "Голоса" Виктор Евпак набирает 45,75% голосов.

В день выборов было опрошено 4083 жители Черкасс на 42 участках. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Ожидаемая предельная погрешность – 1.45% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.

Что предшествовало: В первом туре выборов мэра Черкасс, прошедшем 25 октября, Бондаренко набрал 37,6% голосов, Евпак - 19,14%.

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Украинская правда
Темы: Черкассывиборы


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