На 7,5% дільниць фотографували бюлетені – "ОПОРА"

З 12 до 16 години фотографування виборцями своїх виборчих бюлетенів було зафіксовано спостерігачами "ОПОРИ" на 7,5% виборчих дільниць.

Джерело: "ОПОРА"

Деталі: Станом на 18:30 зафіксовано 41 випадок фотографування бюлетенів та складено 20 протоколів про адмінпорушення.

25 випадків фотографування бюлетенів виявлено у Дніпрі, 8 у Рівному, по 3 – в Черкасах і Полтаві, по 1 – у Львові, Миколаєві та Нікополі.

В організації назвали фотографування бюлетенів ключовою проблемою повторного голосування 22 листопада.

У порівнянні з голосуванням на місцевих виборах 25 жовтня та днем повторного голосування 15 листопада, інтенсивність таких порушень у відповідний проміжок часу суттєво зросла (тоді було відповідно 0,48% та 3,03% дільниць).

Дослівно: "Поширення практики фотографування виборчих бюлетенів викликає серйозне занепокоєння, оскільки масштаб проблеми може свідчити про реалізацію незаконних технологій, включаючи здійснення контролю за волевиявленням виборців та підкуп виборців".