На 7,5% участков фотографировали бюллетени – "ОПОРА"

С 12 до 16 часов фотографирование избирателями своих избирательных бюллетеней было зафиксировано наблюдателями "ОПОРЫ" на 7,5% избирательных участков.

Источник: "ОПОРА"

Детали: По состоянию на 18:30 зафиксирован 41 случай фотографирования бюллетеней и составлено 20 протоколов об админнарушении.

25 случаев фотографирования бюллетеней обнаружено в Днепре, 8 в Ровно, по 3 - в Черкассах и Полтаве, по 1 во Львове, Николаеве и Никополе.

В организации назвали фотографирование бюллетеней ключевой проблемой повторного голосования 22 ноября.

По сравнению с голосованием на местных выборах 25 октября та днем ​​повторного голосования 15 ноября, интенсивность таких нарушений в соответствующий промежуток времени существенно выросла (тогда было соответственно 0,48% и 3,03% участков).

Дословно: "Распространение практики фотографирования избирательных бюллетеней вызывает серьезное беспокойство, поскольку масштаб проблемы может свидетельствовать о реализации незаконных технологий, включая осуществление контроля за волеизъявлением избирателей и подкуп избирателей".