Одеса: працівники ринку перекрили трасу, лишаються ночувати

Працівники одеського промтоварного ринку "Сьомий кілометр" перекрили дорогу на Овідіополь на знак протесту проти карантину вихідного дня і залишаються ночувати на трасі.

Джерело: "Думська", Овідіопольський відділ поліції в Одеській області

Думська

Деталі: За даними видання, конфлікт загострився у неділю вранці, після того як на територію ринку прибуло п'ять автобусів із поліцією.

Правоохоронці вирішили простежити, як на "Сьомому" дотримується карантин вихідного дня. Більшість торгівців, які приїхали на ринок, розвернулися і роз'їхалися по домівках, однак найбільш активні перейшли до акції протесту.

Протягом дня люди періодично перекривали рух по Овідіопольській трасі, через що виникали затори і суперечки з водіями.

У неділю вдень на місце приїжджав директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОДА Дмитро Радулов, який запропонував зустрітися у вівторок в адміністрації. Протестувальники відмовилися.

Станом на 21:20 повідомляється, що траса все ще перекрита, однак "швидкі" і пожежні машини протестувальники пропускають.

Учасники протесту мають намір ночувати на дорозі, а в понеділок піти пікетувати ОДА.

Оновлено: Пізніше Овідіопольський відділ поліції в Одеській області повідомив, що поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом блокування транспортних комунікацій через перешкоджання громадянами руху автотранспорту на Овідіопольській дорозі.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.279 (блокування транспортних комунікацій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.