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Одеса: працівники ринку перекрили трасу, лишаються ночувати

Неділя, 22 листопада 2020, 22:01
Думська

Працівники одеського промтоварного ринку "Сьомий кілометр" перекрили дорогу на Овідіополь на знак протесту проти карантину вихідного дня і залишаються ночувати на трасі.

Джерело: "Думська"

 
Думська

Деталі: За даними видання, конфлікт загострився у неділю вранці, після того як на територію ринку прибуло п'ять автобусів із поліцією.

Правоохоронці вирішили простежити, як на "Сьомому" дотримується карантин вихідного дня. Більшість торгівців, які приїхали на ринок, розвернулися і роз'їхалися по домівках, однак найбільш активні перейшли до акції протесту.

Протягом дня люди періодично перекривали рух по Овідіопольській трасі, через що виникали затори і суперечки з водіями.

У неділю вдень на місце приїжджав директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОДА Дмитро Радулов, який запропонував зустрітися у вівторок в адміністрації. Протестувальники відмовилися.

 

Станом на 21:20 повідомляється, що траса все ще перекрита, однак "швидкі" і пожежні машини протестувальники пропускають.

 

Учасники протесту мають намір ночувати на дорозі, а в понеділок піти пікетувати ОДА.

Теми: карантинОдесаторгівля


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