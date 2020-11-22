Одеса: працівники ринку перекрили трасу, лишаються ночувати

Працівники одеського промтоварного ринку "Сьомий кілометр" перекрили дорогу на Овідіополь на знак протесту проти карантину вихідного дня і залишаються ночувати на трасі.

Джерело: "Думська"

Думська

Деталі: За даними видання, конфлікт загострився у неділю вранці, після того як на територію ринку прибуло п'ять автобусів із поліцією.

Правоохоронці вирішили простежити, як на "Сьомому" дотримується карантин вихідного дня. Більшість торгівців, які приїхали на ринок, розвернулися і роз'їхалися по домівках, однак найбільш активні перейшли до акції протесту.

Протягом дня люди періодично перекривали рух по Овідіопольській трасі, через що виникали затори і суперечки з водіями.

У неділю вдень на місце приїжджав директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОДА Дмитро Радулов, який запропонував зустрітися у вівторок в адміністрації. Протестувальники відмовилися.

Станом на 21:20 повідомляється, що траса все ще перекрита, однак "швидкі" і пожежні машини протестувальники пропускають.

Учасники протесту мають намір ночувати на дорозі, а в понеділок піти пікетувати ОДА.