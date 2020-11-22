Одесса: работники рынка перекрыли трассу, остаются ночевать

Работники одесского промтоварного рынка "Седьмой километр" перекрыли дорогу на Овидиополь в знак протеста против карантина выходного дня и остаются ночевать на трассе.

Источник: "Думская", Овидиопольский отдел полиции в Одесской области

Думская

Детали: По данным издания, конфликт обострился в воскресенье утром, после того как на территорию рынка прибыло пять автобусов с полицией.

Правоохранители решили проследить, как на "Седьмом" соблюдается карантин выходного дня. Большинство приехавших на рынок торговцев развернулись и разъехались по домам, однако наиболее активные перешли к акции протеста.

В течение дня люди периодически перекрывали движение по Овидиопольской трассе, из-за чего возникали заторы и перепалки с водителями.

В воскресенье днем на место приезжал директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской ОГА Дмитрий Радулов, который предложил встретиться во вторник в администрации. Протестующие отказались.

По состоянию на 21:20 сообщается, что трасса все так же перекрыта, однако "скорые" и пожарные машины протестующие пропускают.

Участники протеста намерены ночевать на дороге, а в понедельник пойти пикетировать ОГА.

Обновлено: Позже Овидиопольский отдел полиции в Одесской области сообщил, что полицейские начали уголовное производство по факту блокирования транспортных коммуникаций через препятствование гражданами движению автотранспорта на Овидиопольской дороге.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.