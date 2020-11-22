Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Одесса: работники рынка перекрыли трассу, остаются ночевать

Воскресенье, 22 ноября 2020, 21:01
Одесса: работники рынка перекрыли трассу, остаются ночевать
Думская

Работники одесского промтоварного рынка "Седьмой километр" перекрыли дорогу на Овидиополь в знак протеста против карантина выходного дня и остаются ночевать на трассе.

Источник: "Думская", Овидиопольский отдел полиции в Одесской области

 
Думская

Детали: По данным издания, конфликт обострился в воскресенье утром, после того как на территорию рынка прибыло пять автобусов с полицией.

Правоохранители решили проследить, как на "Седьмом" соблюдается карантин выходного дня. Большинство приехавших на рынок торговцев развернулись и разъехались по домам, однако наиболее активные перешли к акции протеста.

В течение дня люди периодически перекрывали движение по Овидиопольской трассе, из-за чего возникали заторы и перепалки с водителями.

В воскресенье днем на место приезжал директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской ОГА Дмитрий Радулов, который предложил встретиться во вторник в администрации. Протестующие отказались.

 

По состоянию на 21:20 сообщается, что трасса все так же перекрыта, однако "скорые" и пожарные машины протестующие пропускают.

 

Участники протеста намерены ночевать на дороге, а в понедельник пойти пикетировать ОГА.

Обновлено: Позже Овидиопольский отдел полиции в Одесской области сообщил, что полицейские начали уголовное производство по факту блокирования транспортных коммуникаций через препятствование гражданами движению автотранспорта на Овидиопольской дороге.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Темы: карантинОдессаторговля
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: