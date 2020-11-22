Соцмережа Facebook як і Twitter має намір передати офіційний акаунт президента США @POTUS Джо Байдену в день інавгурації 20 січня, незалежно від думки чинного президента Дональда Трампа.

Джерело: Reuters з посиланням на соцмережу

Дослівно: "У 2017 році ми працювали як з адміністрацією Обами, так і з адміністрацією Трампа, щоб 20 січня перехід їхніх акаунтів у Facebook та Instagram відбувся безперешкодно, і ми очікуємо зробити те саме у цій ситуації (з Байденом – ред)".

Що передувало: 21 листопада Twitter повідомив, що збирається передати офіційний акаунт президента США @POTUS обраному президенту Джо Байдену в день інавгурації.

"Twitter активно готується підтримати перехід інституційних акаунтів Білого дому 20 січня 2021 року".

"Як і під час зміни президента в 2017 році, цей процес буде здійснюється в тісній співпраці з Національним управлінням архівів і документації".

Деталі: Інші урядові акаунти, такі як @VP, @FLOTUS, @whitehouse, також будуть передані адміністрації Байдена.

Існуючі твіти адміністрації Трампа будуть заархівовані NARA.

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