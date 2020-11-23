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Facebook и Twitter передадут аккаунт президента США Байдену, независимо от мнения Трампа

Понедельник, 23 ноября 2020, 00:33

Соцсеть Facebook как и Twitter намерена передать официальный аккаунт президента США @POTUS Джо Байдену в день инаугурации 20 января, независимо от мнения действующего президента Дональда Трампа.

Источник: Reuters со ссылкой на компанию

Дословно: "В 2017 году мы работали как с администрацией Обамы, так и администрацией Трампа, чтобы 20 января переход их аккаунтов в Facebook и Instagram состоялся беспрепятственно, и мы ожидаем сделать то же в этой ситуации (с Байденом —  ред)".

Что предшествовало: 21 ноября Twitter сообщил, что собирается передать официальный аккаунт президента США @POTUS избранному президенту Джо Байдену в день инаугурации.

"Twitter активно готовится поддержать переход институциональных аккаунтов Белого дома 20 января 2021 года".

"Как и во время смены президента в 2017 году, этот процесс будет осуществляется в тесном сотрудничестве с Национальным управлением архивов и документации".

Детали: Другие правительственные аккаунты, такие как @VP, @FLOTUS, @whitehouse, также будут переданы администрации Байдена.

Существующие твиты администрации Трампа будут заархивированы NARA.

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Темы: ТрампБайден


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