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Активних випадків коронавірусу у світі вже 16 мільйонів

Понеділок, 23 листопада 2020, 01:12

Станом на 1:00 23 листопада у світі діагностували понад 58 мільйонів заражень COVID-19, продовжують боротися з хворобою 16 813 041 пацієнтів.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: 22 листопада в світі за добу виявили 494 810 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 222 980 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні за минулу добу діагностували 12 079 заражень.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Франція, Великобританія і Україна, яка займає 6-е місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 10-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу із загального числа виявлених заражень є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 8-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 17-му місці.

СТАТИСТИКА ЗА 22 ЛИСТОПАДА

Станом на момент публікації, в світі зафіксовано 58 мільйонів випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 40 мільйонів пацієнтів. Вже померло 1 385 745 пацієнтів з COVID-19.

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Теми: коронавірус


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