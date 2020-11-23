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Активных случаев коронавируса в мире уже 16 миллионов

Понедельник, 23 ноября 2020, 01:12

По состоянию на 1:00 23 ноября в мире диагностировали более 58 миллионов заражений COVID-19, продолжают бороться с болезнью 16 813 041 пациентов.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: 22 ноября в мире за сутки обнаружили 468 068 случаев заражения коронавируса, в частности, 222 980 новых больных зафиксировано в странах Европы. В Украине за минувшие сутки диагностировали 12 079 заражений.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Франция, Великобритания и Украина, которая занимает шестое место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 10-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Франция, Испания, Великобритания, Украина занимает 8-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 17-м месте.

СТАТИСТИКА ЗА 22 НОЯБРЯ

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 58 миллионов случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 40 миллионов пациентов. Уже умерло 1 393 072 пациентов с COVID-19.

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Темы: коронавирус


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