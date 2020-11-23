Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Помер один із авторів флешмобу Ice Bucket Challenge. Він допоміг зібрати $220 мільйонів на боротьбу з БАС

Понеділок, 23 листопада 2020, 04:15

У США від тривалої хвороби помер один із засновників благодійного флешмобу Ice Bucket Challenge 37-річний Патрік Куїнн

Джерело: фонд ALS Association, передає The Guardian

Дослівно: "Ми з глибоким жалем повідомляємо, що Патрік Куїнн, один із засновників флешмобу Ice Bucket Challenge від фонду ALS, помер у віці 37 років. У Патріка діагностували бічний аміотрофічний склероз (БАС —  ред) в 2013 році, і він продовжив популяризувати найбільшу кампанію в історії існування соціальних мереж".

Деталі: У фонді відзначають, що запускаючи флешмоб Куїнн допоміг зібрати понад 220 мільйонів доларів на дослідження хвороби.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США, приблизно від 12 000 до 15 000 американців можуть мати БАС. За оцінками вчених, лише від 5% до 10% випадків БАС є спадковими. Причини виникнення захворювання до цих пір невідома, як немає і ефективного лікування.

Теми: США


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лідери G20 схвалили заморозку боргів бідних країн і рівний доступ до вакцин

ЦВК назвала явку в другому турі: 29,53%

фото, відеоОдеса: працівники ринку перекрили трасу, лишаються ночувати

У Черкасах перемагає діючий мер – екзит-пол

Мером Львова лишається Садовий – екзит-пол

У Києві порушення карантину виявили в ресторанах, ТРЦ і дитячому театрі

Усі новини...
США
Трампа намагається оскаржити рішення суду, який відхилив його позов з вимогою перерахувати голоси
США вийшли з Договору про відкрите небо через Росію
Суд відхилив позов Трампа щодо перерахунку голосів в Пенсільванії
Останні новини
05:23
Інтернет Starlink: SpaceX запланувала запуск черговий партію супутників
05:00
ОновленоУ Білорусі в неділю затримали більше 350 людей, декого забрала "швидка"
04:15
Помер один із авторів флешмобу Ice Bucket Challenge. Він допоміг зібрати $220 мільйонів на боротьбу з БАС
03:19
Пандемія на Буковині: від COVID померло вже 606 людей
02:26
Трампа намагається оскаржити рішення суду, який відхилив його позов з вимогою перерахувати голоси
01:12
Активних випадків коронавірусу у світі вже 16 мільйонів
00:33
Facebook і Twitter передадуть акаунт президента США Байдену, незалежно від думки Трампа
23:09
Лідери G20 схвалили заморозку боргів бідних країн і рівний доступ до вакцин
22:12
ЦВК назвала явку в другому турі: 29,53%
22:01
фото, відеоОдеса: працівники ринку перекрили трасу, лишаються ночувати
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!