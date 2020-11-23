Умер один из авторов флешмоба Ice Bucket Challenge

В США от продолжительной болезни скончался один из основателей благотворительного флешмоба Ice Bucket Challenge 37-летний Патрик Куинн.

Источник: фонд ALS Association, передает The Guardian

Дословно: "Мы с глубоким сожалением сообщаем, что Патрик Куинн, один из основателей флешмоба Ice Bucket Challenge от фонда ALS, скончался в возрасте 37 лет. У Патрика диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС — ред) в 2013 году, и он продолжил популяризовать величайшую кампанию в истории существования социальных сетей".

Детали: В фонде отмечают, что запуская флешмоб Куинн помог собрать более 220 миллионов долларов на исследование болезни.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, примерно от 12 000 до 15 000 американцев могут иметь БАС. По оценкам ученых, лишь от 5% до 10% случаев БАС являются наследственными. Причина возникновения заболевания до сих пор неизвестна, как нет и эффективного лечения.