Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Умер один из авторов флешмоба Ice Bucket Challenge

Понедельник, 23 ноября 2020, 04:15

В США от продолжительной болезни скончался один из основателей благотворительного флешмоба Ice Bucket Challenge 37-летний Патрик Куинн.

Источник: фонд ALS Association, передает The Guardian

Дословно: "Мы с глубоким сожалением сообщаем, что Патрик Куинн, один из основателей флешмоба Ice Bucket Challenge от фонда ALS, скончался в возрасте 37 лет. У Патрика диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС — ред) в 2013 году, и он продолжил популяризовать величайшую кампанию в истории существования социальных сетей".

Детали: В фонде отмечают, что запуская флешмоб Куинн помог собрать более 220 миллионов долларов на исследование болезни.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, примерно от 12 000 до 15 000 американцев могут иметь БАС. По оценкам ученых, лишь от 5% до 10% случаев БАС являются наследственными. Причина возникновения заболевания до сих пор неизвестна, как нет и эффективного лечения.

Темы: СШАобществоздоровьемедицина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин согласовал голов Закарпатской и Харьковской ОГА, первым стал винодел

Шмыгаль не исключает локдауна на зимние праздники

"Батькивщину" лишили государственного финансирования

Вступили в силу изменения в ПДД для водителей, велосипедистов и пешеходов

Байден озвучил свои шаги на первые 100 дней у власти

COVID в Украине: 13 882 случая за сутки, Киев и область сбавили "обороты"

Все новости...
США
Байден определился с кандидатом на пост госсекретаря США – СМИ
Трамп пытается обжаловать решение суда, который отклонил его иск с требованием пересчитать голоса
США вышли из Договора об открытом небе из-за России
Последние новости
16:36
ЕС и Совет Европы в очередной раз напомнили Украине о Стамбульской конвенции
16:23
фото, видеоКомандир-предатель с Нацгвардии оказался российским шпионом – СБУ
16:10
ВВП Еврозоны может упасть на 3% до конца 2020 года
16:10
В Киеве задержали заказчиков похищения лидера цыганской общины Харькова
15:36
Мэром Николаева остается действующий глава города, кандидат от ОПЗЖ проиграл
15:31
Суд по MH17 отказал в расследовании альтернативных сценариев катастрофы
15:27
Кабмин до конца 2021 года продлил экономические санкции против РФ
15:23
Шмыгаль оговорился, что места COVID-пациентам скоро будут искать по районным больницам
15:22
Кабмин возобновил предоставление "пакетов малыша"
15:08
Дело о хищении: Музей Революции Достоинства заявил о дискредитационной атаке
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!