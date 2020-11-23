На Львівщині на двох дільницях зникало світло в день голосування 

У день повторного голосування за львівського міського голову у м. Винники Львівської області зникало світло на двох виборчих дільницях, але підрахунок голосів вдалося продовжити.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: 22 листопада о 18:35 сталося знеструмлення двох виборчих дільниць (№ 461967 та 462159) у м. Винники Львівської області по вул. Сухомлинського, 6 (ЗОШ №29). Підрозділ ДСНС встановив освітлювальну вежу та за допомогою двох електростанцій оперативно забезпечив подачу електроенергії.

Виборчий процес не зупинявся.

О 19:10 аварійна бригада обленерго відновила електропостачання.

Загалом для забезпечення пожежної безпеки на об’єктах, задіяних до виборів, від ДСНС залучалось 8 167 людей особового складу та 2 187 одиниці техніки, у тому числі 10 повітряних суден.

Станом на ранку 23 листопада у зв'язку із підрахунком голосів продовжується чергування 32 чоловік особового складу ДСНС (Дніпропетровська – 9, Миколаївська – 4, Одеська – 4, Черкаська – 4, Ів. – Франківська – 3, Закарпатська – 2, Кіровоградська – 2, Полтавська – 2, Запорізька – 1 та Рівненська – 1).