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На Львовщине на двух участках пропадал свет в день голосования

Понедельник, 23 ноября 2020, 08:30

В день повторного голосования в г. Винники Львовской области пропадал свет на двух избирательных участках, но подсчет голосов удалось продолжить.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 22 ноября в 18:35 произошло обесточивание двух избирательных участков (№461967 и 462159) в г. Винники Львовской области по ул. Сухомлинского, 6 (СОШ №29). Подразделение ГСЧС установило осветительную башню и с помощью двух электростанций оперативно обеспечило подачу электроэнергии.

Избирательный процесс не останавливался.

В 19:10 аварийная бригада облэнерго возобновила электроснабжение.

В целом для обеспечения пожарной безопасности на объектах, задействованных в выборах, от ГСЧС привлекалось 8 167 человек личного состава и 2 187 единицы техники, в том числе 10 воздушных судов.

По состоянию на 7 утра 23 ноября в связи с подсчетом голосов продолжается дежурство 32 человек личного состава ГСЧС (Днепропетровская - 9, Николаевская - 4, Одесская - 4, Черкасская - 4, Ивано-Франковская - 3, Закарпатская - 2, Кировоградская - 2 , Полтавская - 2, Запорожская - 1 и Ровенская область - 1).

Темы: виборыЛьвовщинаГСЧС


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